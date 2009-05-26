Мокриди расчитывает, что депутаты запретят лохтроны на ТВ

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Татьяна МОКРИДИ надеется, что Верховная Рада Украины внесет изменения в действующее законодательству по запрещению программ и передач с платными интерактивными конкурсами.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Т.МОКРИДИ.

„Я как член Национального совета, который неоднократно затрагивал вопрос так называемых „лохотронов” на телевидении, считаю необходимым законопроект народных депутатов Елены КОНДРАТЮК и Николая БАГРАЕВА „О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (о регулировании трансляции программ и передач с платными интерактивными конкурсами)”, - отметила Т.МОКРИДИ. По ее убеждению, в проекте есть ряд обоснованных дополнений к действующему законодательству. “Этим законопроектом запрещается размещение в эфире интерактивных конкурсов (игр, викторин) за участие в которых нужно платить. Такая категория программ, после принятия изменений, может быть разрешена только на каналах с ограниченным доступом. Во время трансляции будет обязательна информация об условиях участия, плате за звонки. Это предупреждение должно занимать 20% площади экрана”, - отметила она. При этом Т.МОКРИДИ напомнила, что на сегодня действует решение Национального совета от 19 марта прошлого года „О рекомендациях Национального совета по трансляции в эфире телеорганизаций передач, которые могут нанести финансовый ущерб телезрителям”, согласно которому предупреждение должно занимать не меньше 15% от площади экрана. “Национальный совет не имеет права запрещать такие программы, своим решением он может только требовать от телеканалов показывать предупреждение об условиях и цене звонков”, - подчеркнула член Нацсовета.

Она уверена, что “принятие этого закона спасет немало азартных телезрителей от участия в примитивных викторинах”. “Как известно, дешевый сыр может быть только в мышеловке, именно так выглядят эти программы, участие в которых имеет лишь один результат – безумные счета за телефонные разговоры. Приятно отметить, что парламентарии слышат обеспокоенность телезрителей и проблемы, которую видит в эфире Национальный совет”, - отметила Т.МОКРИДИ и добавила, что до этого законопроекта данная категория программ не была выписана в законодательстве.

Следовательно, Т.МОКРИДИ выразила надежду, что депутаты поддержат этот законопроект. Она отметила, что после того, как он вступит в действие, Национальный совет жестко будет следить, чтобы таких программ в эфире не было.