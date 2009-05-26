Ахметов наконец-то пришел в Верховную Раду (фоторепортаж)

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН наградил членов футбольного клуба «Шахтер» грамотами ВР за заслуги перед украинским народом в результате победы в финале Кубка УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, грамоты В.ЛИТВИН вручил сегодня во время встречи с игроками «Шахтера».

По словам В.ЛИТВИНА, украинский народ верил в эту победу и ждал ее. «Мы довольны тем, что вы дали стране эту победу и это больше, чем просто спортивная победа», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что футболисты являются обычными людьми, но «они способны сотворить чудо, совершить подвиг».