Ахметов наконец-то пришел в Верховную Раду (фоторепортаж)
15:28, 26 мая 2009Политика
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Литвин вручил грамоты «Шахтеру»
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН наградил членов футбольного клуба «Шахтер» грамотами ВР за заслуги перед украинским народом в результате победы в финале Кубка УЕФА.
Как передает корреспондент УНИАН, грамоты В.ЛИТВИН вручил сегодня во время встречи с игроками «Шахтера».
По словам В.ЛИТВИНА, украинский народ верил в эту победу и ждал ее. «Мы довольны тем, что вы дали стране эту победу и это больше, чем просто спортивная победа», - сказал он.
Председатель ВР отметил, что футболисты являются обычными людьми, но «они способны сотворить чудо, совершить подвиг».
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