Третьяков: только вчерашняя история может связывать фракцию НУ-НС с СП

Народный депутат Украины, первый заместитель лидера фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ считает, что причиной политического кризиса является то, что все политсилы уже два года занимаются подготовкой к выборам. Об этом он сказал в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Почему у нас в последние два года перманентный политический кризис? Потому что мы слышим со стороны Банковой одну тезу «досрочные выборы». Все политические силы начинают к ним готовиться и занимаются не своей деятельностью, а подготовкой к досрочным выборам. И полтора года идет постоянная вот эта возня», - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.

Комментируя смену руководства НСНУ и руководства Секретариата Президента, он отметил, что на сегодняшний день Секретариат Президента уже не имеет влияния на фракцию НУНС. «Четыре пятых фракции, а может быть, и больше, уже никак не связано с Секретариатом Президента. Она может быть связана лишь какой-то вчерашней историей. Но говорить о том, что Секретариат Президента сегодня влияет на фракцию, я думаю, что уже не приходится», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.