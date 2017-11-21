Полиция не нашла виновных в подделке результатов конкурса на главу Николаевской ОГА, в котором победил Савченко

За год расследования о возможном несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных сетей, которое привело к подделке информации относительно победителя конкурса на должность председателя Николаевской областной государственной администрации (ОГА), которым стал депутат от БПП Алексей Савченко, подозрение никому не объявили. Об этом на запрос программы «Схемы» сообщили в Национальной полиции.

Читайте такжеНацполиция расследует возможную фальсификацию конкурса на должность главы Николаевской ОГА (документ)«О подозрении в указанном уголовном производстве не сообщалось. Досудебное расследование продолжается», – говорится в ответе на запрос.

Деталей относительно того, на каком этапе находится расследование и когда результаты досудебного расследования будут переданы в суд, в Нацполиции не сообщили, отметив, что «разглашение иных сведений на этой стадии уголовного производства может повредить досудебному расследованию».

Главное следственное управление Национальной полиции начало досудебное расследование после обращения общественной организации «Центр противодействия коррупции», в которой заподозрили, что результаты тестового задания Алексея Савченко, который победил в конкурсе, могли быть сфальсифицированы.

Журналисты показали, что во время конкурса Савченко допустил многочисленные орфографические ошибки в письменной презентации, а на 40 вопросов тестовых заданий ответил с рекордной скоростью – 6 минут и 4 секунды, тогда как его конкуренту потребовалось на это 32 минут.

В начале ноября 2017 года Верховная Рада приняла, а президент подписал внесение изменений в законодательство о государственной службе. Документ, в частности, предусматривает отмену конкурсов на должности глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей.

Через год после старта конкурсов на самые высокие государственные должности «Схемы» опубликовали расследование, в котором говорится, в частности, о том, что члены Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы принимают участие и побеждают в конкурсах на высокие госдолжности, которые проводит эта же комиссия. Кроме того, журналисты обнаружили, что конкурсы на должности государственной службы высшей категории «А» проводят без должных мер анонимности: конверты с работами участников не опломбируют, а просто заклеивают, как обычные письма.

Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы была создана в рамках реформы в 2016 году.