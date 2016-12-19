На местных выборах 18 декабря большинство победителей прошли от БПП

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Всего – это 96 кандидатов, или более 67 процентов от общего количества избранных глав.

Кроме кандидатов от «БПП Солидарность», победу получили представители ВО «Батькивщина» - 11, «НАШ КРАЙ» - 2, УКРОП» - 2, ВО «Свобода» - 2, «За конкретні справи» – 2, «Самопомич» -1, Радикальная партия – 1.

При этом кандидаты, которые баллотировались при поддержке «БПП «Солидарность», победили в подавляющем большинстве регионов. Руководитель Секретариата партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Максим Саврасов отметил: «Для нас важно, что «БПП «Солидарность» имеет поддержку по всей Украине – как в западных и центральных, так и южных и восточных областях, что важно для единства страны. Особенно показательным является результат Днепропетровской, Николаевской, Житомирской областей».

В Партии «БПП «Солидарность» отмечают, что высокая как для местных выборов явка (более 45 процентов) свидетельствует о том, что украинцы поддерживают реформу децентрализации, инициированную президентом Украины.

Отметим, 18 декабря 2016 года состоялось голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах. Избирались 76 сельских глав, 46 поселковых глав, 21 городской председатель, а также соответствующие местные советы и 1 староста.