Соглашение об ассоциации с Евросоюзом выполнено лишь на 15% - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС лишь на 15%.

Об этом он сообщил во время выступления на церемонии памяти погибших Героев Революции достоинства и бойцов АТО сегодня в Днепре.

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«Соглашение об ассоциации, вступившее в действие 1 сентября, является дорожной картой наших реформ, и после того, как мы его ратифицировали, хочу подчеркнуть, что пока оно выполнено лишь на 15%», - заявил он, добавив, что «у нас впереди очень большая работа».

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу в полном объеме.

25 октября Кабмин одобрил план мероприятий по выполнению Соглашения. В частности, принят ряд решений, которые создадут условия для своевременного и качественного выполнения Соглашения.

Соглашение об ассоциации является основным инструментом для более тесного сближения Украины и ЕС: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения своих торговых отношений и экономического развития. Ведь она открывает новые рынки для Украины, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевых секторах украинской экономики.