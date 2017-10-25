В ЕС назвали четыре основные условия для эффективного внедрения Соглашения об ассоциации

Украина должна выполнить четыре основных условия для эффективного внедрения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, в том числе, обеспечить мощную координацию между правительством и парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на заседании правительства в среду.

«Наш опыт говорит о том, что необходимо выполнить четыре условия для эффективного внедрения Соглашения об ассоциации. Первое условие - необходимо обеспечить мощную координацию между различными министерствами, которые задействованы во внедрении Соглашения об ассоциации. Это означает, что вице-премьер-министр и правительственный офис по вопросам европейской интеграции должны получить реальную возможность для обеспечения координации такой работы», - сказал он.

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Во-вторых, подчеркнул Мингарелли, на ранних этапах необходимо задействовать парламент.

«Это означает, что, во-первых, каждый год правительство и Верховная Рада должны сообща определять план действий приоритетных мероприятий, которые должны быть совместно выполнены как правительством, так и ВР. И, во-вторых, перед каждой сессией правительство четко должно определять те приоритетные меры, которые должны быть внедрены в парламенте», - пояснил глава представительства ЕС.

Вместе с тем, по его словам, должны проходить регулярные встречи между всеми заинтересованными сторонами: правительство, профильные министерства, соответствующие комитеты ВР и представительство ЕС в Украине - для того, чтобы оценить состояние внедрения Соглашения об ассоциации, устранить препятствия, стоящие на пути интеграции и вместе определять возможные решения.

«Четвертое условие - необходимо обеспечить эффективную коммуникацию в отношении к Соглашению об ассоциации, которая могла бы объяснить каждому украинцу, какие преимущества несет европейская интеграция», - подчеркнул Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу в полном объеме.

Сегодня Кабмин одобрил план мероприятий по выполнению Соглашения. В частности, принят ряд решений, которые создадут условия для своевременного и качественного выполнения Соглашения.

*** Соглашение об ассоциации является основным инструментом для более тесного сближения Украины и ЕС: оно способствует углублению политических отношений, более сильним экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения своих торговых отношений и экономического развития. Ведь она открывает новые рынки для Украины, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.