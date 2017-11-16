"Оккупант усиливает давление на крымских татар": в МИД выразили протест РФ из-за обыска у учительницы на полуострове

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест Российской Федерации из-за обыска у учительницы крымскотатарского языка в оккупированном Крыму.

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила в микроблоге Twitter.

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"Оккупант усиливает давление на крымских татар. Создает "условия" для принудительной депортации. Выражаем очередной протест РФ", - сообщила Беца.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил в социальной сети Facebook, что по имеющейся информации, российские оккупанты проводят обыск в доме учительницы крымскотатарского языка, в селе Пушкино Советского района Ленары Мустафаевой. Также он сообщил, что одновременно обыск проводится у свекрови Ленар - Аджер Мустафаевой.