В Крыму российские силовики проводят обыск у учительницы, которая преподает на крымскотатарском языке

12:34, 16 ноября 2017
Общество
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Сотрудники ФСБ РФ также приехали с обыском к сестре учительницы.

Обыски проводят российские силовики / фото Alimdar Crimean Solidarity, Facebook

В Крыму российские силовики проводят обыск в доме учительницы, преподающей на крымскотатарском языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Крымская солидарность».

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«Поступила информация, что сейчас идёт обыск в с. Пушкино (Советский район) в доме крымских татар… Мустафаева Мустафы и Ленары. Также известно, что обыск идёт на соседней улице в доме матери Мустафы Мустафаева. Мустафаева Ленара Абхадыровна (супруга Мустафы Мустафаева) работает учителем начальных классов в «МБОУ Пушкинская средняя школа» и ведёт класс с крымскотатарским языком обучения», - говорится в сообщении.

ФСБ РФ также приехала с обыском к сестре Мустафаевой в село Журавки.

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