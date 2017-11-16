Путин поручил принимать в российское гражданство в местах боев "за свободу и независимость" России

Президент России Владимир Путин поручил принимать в гражданство РФ в местах боев и у могил воинов, «павших в боях за свободу и независимость Российского государства».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в указе Путина «О порядке принесения присяги гражданина Российской Федерации».

В частности, в документе говорится, что лицо, в отношении которого принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации, приносит присягу гражданина перед государственным флагом РФ.

«Принесение присяги может осуществляться в помещениях территориальных органов МВД РФ, дипломатических представительств или консульских учреждений РФ, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость Российского государства», - говорится в указе.

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Отмечается, что тот, кто приносит присягу, должен зачитать вслух ее текст, после чего собственноручно проставляет в соответствующей графе бланка свои фамилию, имя и отчество, дату принесения присяги и подпись.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Госдума России утвердила текст присяги для получения российского гражданства, которая обязует «защищать свободу и независимость РФ».

Принесение присяги обязательно для желающих стать гражданами России и достигших 18-летнего возраста.

Над текстом присяги с начала июня работала группа депутатов, итоговый документ поддержали руководители всех фракций. Текст присяги вносится в виде поправки ко второму чтению законопроекта, в котором речь идет об отмене решений о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам или с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.

6 июня президент РФ Владимир Путин предложил ввести «клятву» или «присягу» при предоставлении гражданства России, что даст возможность лишать российского паспорта в случае ее нарушения.