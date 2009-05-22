Литвин: политическое противостояние обострится в ближайшие недели

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует обострение политического противостояния в Украине в ближайшие недели.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рада».

«Начнется борьба за уничтожение конкурентов на президентских выборах», - сказал председатель ВР.

Он заявил, что не допустит, чтобы «под этими ударами компромата, взаимных обвинений, обливания грязью» страна окончательно была уничтожена. В.ЛИТВИН подчеркнул, что не «допустит разгула, так сказать, демократии в кавычках».

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в отношениях между ветвями власти после отставки Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента, В.ЛИТВИН отметил, что смена руководителя СП не улучшит отношений между руководителями страны.

«Перестановки свидетельствуют о том, что власть персонифицирована, что власть осуществляется теневым способом», - считает спикер.

По его словам, практическую работу органов власти замещает постоянная борьба между политиками.