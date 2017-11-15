РФ может обжаловать закон о реинтеграции Донбасса, если в нем прописать расторжение дипотношений - нардеп

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник считает, что Россия может обжаловать закон о реинтеграции Донбасса, если в нем прописать расторжение дипломатических отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания комитета внефракционный народный депутат Виталий Куприй напомнил о поправке "УКРОПа" к соответствующему законопроекту, которая касается обращения к Кабинету министров по поводу расторжения дипломатических отношений с Россией.

На это Винник отметил, что такое предложение звучало и от него лично.

"Но мы обсуждали на рабочей группе полномочия, которыми наделены законодательная ветвь власти, исполнительная, судебная и институт президента. Мы осознаем, что, если этот законопроект будет принят как закон, «5 колонна» Кремля будет пытаться максимально обжаловать его везде, включая Конституционный суд, Европейский суд по правам человека и другие межгосударственные институты", - сказал депутат.

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По его мнению, предметом обжалования может стать "вмешательство в деятельность другой ветви власти, а именно исполнительной ветви власти".

"Поэтому мы решили, несмотря на то, что такая практика существует по другим законодательным актам, которые возможно, будут восприниматься Россией не так резонансно, как этот, - не вмешиваться в деятельность исполнительной ветви власти и не указывать конкретно, как им выполнять закон, которым Российская Федерация будет признана страной-агрессором", - отметил секретарь комитета.

Он также выразил личное мнение, что в случае признания РФ страной-агрессором, дипотношения, очевидно, и так будут разорваны.

Как сообщал УНИАН, Винник ранее предложил инициировать разрыв дипломатических отношений с Россией в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса.

Говоря о вопросах разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией, он высказал мнение, что соответствующую норму в Заключительных положениях законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) необходимо сформировать таким образом, что правительство Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона должно инициировать «разрыв дипломатических отношения со страной-агрессором, установленные в соответствии с Протоколом «Об установлении дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией».

Поданной ко второму чтению поправкой №595 внефракционных народных депутатов Тараса Батенко, Александра Шевченко, Виктора Шевченко, Александра Дубинина, Валентина Дидыча, Ирины Констанкевич и Виталия Куприя предлагалось установить в статье 11 ("Заключительные и переходные положения") положение, согласно которому Кабмин в 3-месячный срок со дня вступления в силу данного закона должен инициировать расторжение дипотношений со страной-агрессором, установленных в соответствии с Протоколом «Об установлении дипломатических отношений между Украиной и Российской федерацией» 18 февраля 1992 года (Минск), отзыв дипломатических учреждений с территории РФ, а также внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов о денонсации соглашений и договоров между Украиной и Россией и правительствами Украины и России.