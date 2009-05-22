У Тимошенко говорят, что Ющенко опять не пускает к ней губернаторов

Пресс-служба правительства заявляет, что Секретариат Президента запретил председателям областных государственных администраций принимать участие в завтрашнем совещании под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы правительства по поводу возможного игнорирования губернаторами совещания с сельскими и поселковыми председателями.

«На 23 мая в Киеве запланирован беспрецедентный форум, - отмечает пресс-служба КМУ. - Правительство в первый раз за историю независимой Украины собирает максимальное количество сельских и поселковых председателей – свыше 11 тысяч человек. Совещание по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов обещает стать чрезвычайно результативным: уже собраны предложения крестьян, подготовлены проекты нормативно-правовых актов, направленные на решение реальных проблем украинского села, а не на очередные пустые декларации».

Правительство понимает, что без содействия законодательной ветви власти и руководителей областей воплотить принятые решения в жизнь будет чрезвычайно сложно, поэтому на совещание приглашены депутаты и губернаторы, отмечается в сообщении.

«К сожалению, в Кабинет Министров поступают тревожные сигналы: Секретариат Президента запретил председателям областных государственных администраций принимать участие в этом важном и актуальном совещании», - говорится в заявлении.

Пресс-служба правительства констатирует, что «это уже не первый раз. Журналисты помнят, как губернаторы дружно игнорировали селекторные совещания по разным вопросам, которые инициировала премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО как глава исполнительной власти в Украине. Были предположения, что жесткие запреты представителям исполнительной власти на местах раздавал экс-руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА. Но сегодня вынуждены констатировать: В.БАЛОГА ушел, а противодействие премьеру, невиданное и бессмысленное сопротивление – остались».

Пресс-служба правительства выражает сожаление, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, «который хвастает своим сельским происхождением, своими действиями так откровенно презирает миллионы украинских крестьян. Нам жаль и тех губернаторов, которые вынуждены «брать под козырёк» все указания В.ЮЩЕНКО, не думая ни о реальном положении дел в своих областях, ни даже о собственно политическом будущем, принимая участие в бессмысленной политической борьбе, особенно в то время, когда аграрии так нуждаются в государственной помощи».

«Считаем, что попытки в условиях мирового финансового кризиса продолжать разрушать вертикаль исполнительной власти являются настоящим преступлением против собственного народа», - говорится в заявлении пресс-службы Кабинета Министров Украины.