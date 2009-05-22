Королевская увидела, что ее коллеги - лицемеры

Народный депутат Украины от БЮТ, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ возмущена не принятием парламентом законопроекта №3429 о поддержке малого и среднего бизнеса в Украине.

Такое мнение она высказала УНИАН.

По словам депутат, законопроект №3429 о минимизации негативных последствий финансового кризиса для предпринимателей сокращает количество лицензий, накладывает мораторий на проведение проверок, а также на повышение ставок старых налогов и введение новых.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ назвала вчерашний провал голосования за проект закона в Верховной Раде политическим цинизмом. «Депутаты любят рассказывать, что нужно помочь и поддержать предпринимателей. Но на деле оказывается, что все это – не больше чем очередные пустые слова и очередные предвыборные обещания», - заявила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что Украина заняла 145 место в рейтинге Всемирного банка «Ведение Бизнеса-2009». «Тем не менее, все попытки сделать условия работы предпринимательства более комфортными почему-то проваливаются», - отметила депутат.

Она также сообщила, что комитет перерегистрирует законопроект и еще раз подаст его на рассмотрение Верховной Рады.

Рассчитывая на здравый смысл и политическую волю всех политсил, глава комитета высказала надежду, что закон будет принят на следующей парламентской неделе. «Законопроект нужен предпринимателям, как воздух. Без него бизнес или уйдет в тень, или закроется. В любом случае, это приведет к сокращению поступлений в бюджет и к социальной нестабильности», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.