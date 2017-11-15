Глава разведки ФРГ: не стоит питать надежды по Крыму, силовые амбиции России будут расти

В настоящее время нет оснований считать, что отношения Запада с Россией улучшатся при президенте Владимире Путине, уверен глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl).

Во время выступления в Фонде имени Ханса Зайделя (Hanns-Seidel-Stiftung) в Мюнхене, он отметил, что сложно будет и в дальнейшем, сообщило вечером во вторник, 14 ноября, издание Süddeutsche Zeitung, передает DW.com.

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Каль предупредил, что "не стоит питать надежды по вопросу Крыма", и добавил, что "силовые амбиции России будут расти". После крупномасштабных совместных российско-белорусских военных маневров BND констатировала "впечатляющую" модернизацию вооружения и умение управлять войсками. Каль сказал, что это "вселяет беспокойство".

По его словам, Россия стремится вернуть себе роль лидера на европейском континенте - в частности, "ослабить Евросоюз и оттолкнуть США, а особенно - вбить между ними клин". "Вместо партнера в сфере европейской безопасности мы имеем в России, скорее, потенциальную угрозу", - заявил глава немецкой спецслужбы, указав на возвращение России как игрока на мировой политической арене.

По мнению Бруно Каля, это будет "неудобный сосед". Страна увеличила радиус действия в политике безопасности, поэтому он считает реальной угрозу, что исходит от размещенных вокруг Калининграда ракет малой дальности.

В то же время глава BND призвал налаживать с Москвой "тесные связи", держать открытыми каналы общения и следить за тем, чтобы контакты с Россией не иссякли совсем.