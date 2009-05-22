Литвин не подписал постановление о ВСК - Шуфрич пока без «погон»?

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования инцидента, произошедшего в Германии при участии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, обратится с запросами к ряду государственных органов относительно предоставления информации по данному инциденту.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании временной следственной комиссии, которую возглавляет представитель фракции БЮТ Роман ЗАБЗАЛЮК.

В частности, комиссия направит запросы в Министерство иностранных дел, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. Кроме того, ВСК обратится в Кабинет министров предоставить информацию относительно результатов проведения служебного расследования Кабинетом министров.

После этого ВСК планирует пригласить на свое заседание для предоставления информации самого Ю.ЛУЦЕНКО.

Во время заседания комиссии член ВСК, представитель фракции Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО заметила, что информацию относительно данного инцидента должна также предоставить и немецкая сторона. При этом она напомнила, что без письменного согласия Ю.ЛУЦЕНКО соответствующая информация не будет предоставлена комиссии. «Если Юрий ЛУЦЕНКО - мужчина, то он должен написать письменное согласие, чтобы немецкая сторона предоставила все необходимые документы», - сказала она.

Она также выразила мнение, что Ю.ЛУЦЕНКО будет приглашен на заседание ВСК не раньше июня месяца, поскольку именно в этот срок поступят все необходимы документы относительно данного инцидента от ряда государственных органов.

Е.БОНДАРЕНКО также выразила сомнение, что на заседание ВСК прибудут представители немецкой стороны. «Мы можем направить запрос, но не думаю, что участники этого инцидента с немецкой стороны приедут на заседание комиссии», - сказала она.

Со своей стороны, член ВСК, представитель фракции НУ-НС Екатерина ЛУКЬЯНОВА высказалась за необходимость, чтобы комиссия располагала оригиналом статьи в немецком издании «Бильд» относительно данного инцидента. Она объяснила, что необходимо сделать точный перевод этого материала с немецкого на украинский язык, поскольку все, что появлялось в украинских средствах массовой информации, является интерпретацией.

Как сообщал УНИАН, в ВР были созданы две ВСК по расследованию обстоятельств инцидента с Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку депутаты так и не пришли к согласию относительно единого кандидата, который бы возглавлял данную комиссию. Первую ВСК возглавил член фракции БЮТ Р.ЗАБЗАЛЮК, а вторую – член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ. Кроме того, состав обеих комиссий почти идентичен.

Как сообщила народный депутат от фракции НУ-НС Е.ЛУКЬЯНОВА, она собирается работать только в той комиссии, которую возглавляет Р.ЗАБЗАЛЮК, и уже написала заявление об отказе принимать участие в заседаниях второй ВСК.

В свою очередь, член фракции Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО сообщила, что будет работать в составе обеих комиссий.

В то же время, по информации народных депутатов, председатель ВР Владимир ЛИТВИН пока не подписал постановление относительно работы временной следственной комиссии, которую возглавляет Н.ШУФРИЧ.