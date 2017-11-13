Откроем для украинцев почти весь Персидский залив: Климкин рассказал о безвизе с Кувейтом и Катаром

Украина работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в микроблоге Twitter.

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«После ОАЭ работаем над безвизом с Кувейтом и Катаром и над упрощением визового режима с Саудовской Аравией. Скоро откроем для украинцев почти весь (Персидский) залив", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины с декабря текущего года смогут путешествовать в Объединенные Арабские Эмираты без виз.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко во время визита в Объединенные Арабские Эмираты договорился о безвизовом режиме Украины с ОАЭ.

Соответствующий меморандум был подписан по результатам переговоров Порошенко с премьер-министром Оаэ, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль-Мактумом.