Эксперты считают, что на Дубину в Кабмине завязано слишком многое

Выйдя 20 мая на работу, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА тем самым опроверг слухи о своем возможном отъезде в Москву в связи с тяжелым финансовым положением госкомпании, считает эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий ГАВРИЛЕЧКО. Об этом он сегодня сказал в комментарии агентству.

«Слухи о том, что болезнь О.ДУБИНЫ связана с нежеланием подписывать определенные документы, и что О.ДУБИНА вообще намеревался уехать из Украины, с самого начала выглядели сомнительными», - сказал эксперт.

По мнению Ю.ГАВРИЛЕЧКО, «этот вариант развития событий утратил под собой почву еще в феврале, когда в парламенте провалилось голосование по вопросу отставки правительства».

Эксперт считает, что О.ДУБИНА, скорее всего, будет оставаться на посту председателя «Нафтогаза» до конца каденции нынешнего правительства. «Слишком многое завязано на эту фигуру в плане и вертикального, и горизонтального взаимодействия в структуре правительства», - считает Ю.ГАВРИЛЕЧКО.

Аналитик Центра политического анализа «Стратагема» Андрей ОБЛОГИН подтвердил, что все принципиальные управленческие решения в «Нафтогазе» принимались только по согласованию с О.ДУБИНОЙ даже в период его болезни.

«Если кто-то думает, что решения по организации поставок на внутреннем рынке, прекращении либо продолжении поставок газа определенным промышленным предприятиям или теплокоммунэнерго принимались без первого руководителя НАК, то он глубоко заблуждается», - подчеркнул эксперт.

«Такие стратегические решения, как, например, продажа ООО «Газпром Сбыт Украина» импортного газа по 260 долл. при закупочной цене в 360 долл. несомненно принимались при участии О.ДУБИНЫ», - подчеркнул А.ОБЛОГИН.

При этом аналитики подтвердили тяжелое финансовое положение «Нафтогаза» и критический дефицит у компании денежных средств.

«При назначении, О.ДУБИНА заявил, что хочет оставить НАК в лучшем состоянии, чем его принял. Очевидно, что время для отхода О.ДУБИНЫ от дел еще не пришло», - отметил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, глава НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНА вышел с больничного и с 20 мая приступил к выполнению своих обязанностей.

С 22 января 2009 года О.ДУБИНА находился на больничном. Он попал в правительственную больницу Феофания в предынфарктном состоянии с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, острый васкулит, острый пневмонит".

Вслед за госпитализацией, в политических кругах и в СМИ муссировалась информация о том, что О.ДУБИНА не планирует возвращаться в госкомпанию.

21 мая истекали 4 месяца с момента выхода О.ДУБИНЫ на больничный. Согласно ст.40 п.5 Кодекса законов о труде Украины, «не появление на работе на протяжении четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности может повлечь разрыв трудового договора по инициативе работодателя».