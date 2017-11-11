КИУ назвал самых больших прогульщиков заседаний Рады за три года

За три года работы парламента VIII созыва самыми большими прогульщиками пленарных заседаний стали внефракционных народных депутата Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий и Сергей Клюев, а также депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин.

Читайте такжеНародные депутаты установили рекорд по неголосованию в РадеКак сообщили в Комитете избирателей Украины, эксперты организации в рамках проекта «Дословно» проанализировали посещение народными депутатами пленарных заседаний парламента за три года работы.

Отмечается, что всего с 27 ноября 2014 года по 1 ноября 2017 года состоялось 351 пленарное заседание ВР.

Эксперты обнаружили, что среди народных депутатов, которые за три года посетили наименьшее количество пленарных заседаний парламента: Ярош, Билецкий, Клюев, Михаил Добкин, Александр Онищенко, Дмитрий Добкин, Вячеслав Богуслаев, Виталий Чепинога, Юлия Левочкина и Константин Жеваго.

Согласно данным письменной регистрации, за три года Ярош (внефракционный) посетил 4% заседаний, Билецкий (внефракционный) - 7%, Клюев (внефракционный) - 11%, Добкин («Оппозиционный блок») - 15%, Онищенко (внефракционный) - 16%, Д.Добкин («Опоблок») - 19%, Богуслаев (группа «Воля народа») - 24%, Чепинога (БПП) - 24%, Левочкина («Опоблок») - 25%, Жеваго (внефракционный) - 27%.

Также сказано, что по неизвестным причинам Ярош пропустил 292 заседания ВР, Билецкий - 328, Клюев - 310, Добкин - 293, Онищенко - 294, Д.Добкин - 286, Богуслаев - 223, Чепинога - 250, Левочкина - 162, Жеваго - 255 из всех 351 заседания, состоявшегося за три года.

Часть заседаний парламента народные депутаты пропустили по объективным причинам (болезнь, командировка, отпуск). Так, Ярош из-за болезни пропустил 46 заседаний ВР, Клюев - 1, Добкин - 5, Богуслаев - 42, Чепинога - 16. Левочкина из-за болезни пропустила 46 заседаний, 35 - из-за командировки и 20 - из-за отпуска.

В КИУ отметили, что это информация согласно данным письменной регистрации. В соответствии с данными электронной регистрации, у части депутатов показатели посещений выше, однако определяющей, в соответствии с Регламентом Верховной Рады, является именно письменная, а не электронная регистрация.