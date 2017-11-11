КИУ назвал самых больших прогульщиков заседаний Рады за три года
Среди наиболее ярых прогульщиков оказалось десять народных избранников.
За три года работы парламента VIII созыва самыми большими прогульщиками пленарных заседаний стали внефракционных народных депутата Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий и Сергей Клюев, а также депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин.
Читайте такжеНародные депутаты установили рекорд по неголосованию в РадеКак сообщили в Комитете избирателей Украины, эксперты организации в рамках проекта «Дословно» проанализировали посещение народными депутатами пленарных заседаний парламента за три года работы.
Отмечается, что всего с 27 ноября 2014 года по 1 ноября 2017 года состоялось 351 пленарное заседание ВР.
Эксперты обнаружили, что среди народных депутатов, которые за три года посетили наименьшее количество пленарных заседаний парламента: Ярош, Билецкий, Клюев, Михаил Добкин, Александр Онищенко, Дмитрий Добкин, Вячеслав Богуслаев, Виталий Чепинога, Юлия Левочкина и Константин Жеваго.
Согласно данным письменной регистрации, за три года Ярош (внефракционный) посетил 4% заседаний, Билецкий (внефракционный) - 7%, Клюев (внефракционный) - 11%, Добкин («Оппозиционный блок») - 15%, Онищенко (внефракционный) - 16%, Д.Добкин («Опоблок») - 19%, Богуслаев (группа «Воля народа») - 24%, Чепинога (БПП) - 24%, Левочкина («Опоблок») - 25%, Жеваго (внефракционный) - 27%.
Также сказано, что по неизвестным причинам Ярош пропустил 292 заседания ВР, Билецкий - 328, Клюев - 310, Добкин - 293, Онищенко - 294, Д.Добкин - 286, Богуслаев - 223, Чепинога - 250, Левочкина - 162, Жеваго - 255 из всех 351 заседания, состоявшегося за три года.
Часть заседаний парламента народные депутаты пропустили по объективным причинам (болезнь, командировка, отпуск). Так, Ярош из-за болезни пропустил 46 заседаний ВР, Клюев - 1, Добкин - 5, Богуслаев - 42, Чепинога - 16. Левочкина из-за болезни пропустила 46 заседаний, 35 - из-за командировки и 20 - из-за отпуска.
В КИУ отметили, что это информация согласно данным письменной регистрации. В соответствии с данными электронной регистрации, у части депутатов показатели посещений выше, однако определяющей, в соответствии с Регламентом Верховной Рады, является именно письменная, а не электронная регистрация.