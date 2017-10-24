Нардепы-прогульщики: 8 депутатов отсутствовали во время всех голосований в октябре

В октябре депутаты приняли участие лишь в 30% всех голосований. Хуже всего принимали участие в голосованиях депутаты “Видродження” и “Воли народа”, лучше всего - депутаты “Самопомочи”. Общественное движение "ЧЕСНО" проанализировало участие народных депутатов в голосованиях по октябрь 2017 года.

В октябре Верховная Рада работала в сессионном зале 8 дней, провела 11 заседаний, на которых произошло 463 голосования. По данным официального сайта Верховной Рады, 10 депутатов ни разу не проголосовали, среди них 8 отсутствовали во время всех голосований:

- Константин Жеваго (внефракционный) - один из десяти богатейших людей Украины, владелец и исполнительный директор группы компаний Ferrexpo, что за всю каденцию Верховной Рады принял участие лишь в 2% голосований;

- Сергей Клюев (внефракционный), которого Интерпол объявил в международный розыск;

- Вячеслав Константиновский (внефракционный), который в июле написал заявление о сложении депутатского мандата;

- Евгений Мураев (внефракционный), который за всю каденцию Верховной Рады принял участие лишь в 3,1% голосований и занят преимущественно продвижением партийного проекта “За жизнь”;

- Александр Онищенко (внефракционный) — нардеп-беглец, который скрывается в Лондоне от уголовного преследования о хищении имущества “Укргаздобычи”;

- Дмитрий Ярош (внефракционный), который за всю каденцию Верховной Рады принял участие лишь в 2,7% голосований;

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- Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок") — фигурант антикоррупционных расследований;

Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок"), который за всю каденцию Верховной Рады принял участие лишь в 1,4% голосований и занят преимущественно продвижением партийного проекта “За жизнь”.

Почти все эти депутаты, кроме Евгения Мураева и Константина Жеваго, отсутствовали также в сентябре.

Отмечается, что в наибольшем количестве голосований не принимали участие народные избранники от фракций “Видродження” (92,1%) и “Воли народа” (89,7%), в наименьшей - депутаты от “Самопомочи” (приняли участие в 57,2% голосований).

Чаще всего депутаты не участвуют в голосованиях, при этом находясь в сессионном зале. В частности, депутаты от Радикальной партии Ляшко пропустили более 80% голосований, хотя отсутствовали лишь во время 11,1% голосований. Больше всего голосований октября (47,6%) прогуляли депутаты фракции “Видродження”.

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