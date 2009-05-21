В НУ-НС пугают последствиями коалиции БЮТ и ПР
Образование "неестественное"
|Игорь ПАЛИЦА
Об этом говорится в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой депутата.
Конечно, отмечает И.ПАЛИЦА, "любые политические силы, в том числе ПР и БЮТ, имеют право на объединение в парламентскую коалицию. Но, по моему мнению, это образование будет иметь неестественный характер в силу предвыборных обещаний этих сил своим избирателям".
Депутат отмечает, что создание такой коалиции – "это путь к кристаллизации во власти партийных и олигархических составляющих этих сил". Кроме того, "это путь к разделению страны на двоих".
И.ПАЛИЦА считает, что Партия регионов и БЮТ опасаются новых, незаангажированных прошлым кандидатов, которые могут в себе аккумулировать общественные надежды на дальнейшее развитие государства, а не его рецессию и стагнацию.
Депутат от НУ-НС отмечает, что "ни одна политическая сила не имеет права узурпировать право народа избирать себе власть в результате изменения Конституции. Это не только противоестественно, но и вредно для развития государства".