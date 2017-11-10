Без гречки и лавочек: автор нового избирательного кодекса рассказал, что изменится для избирателей

Верховная Рада в первом чтении приняла новый Избирательный кодекс. Автор закона, нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" рассказал, каким образом будут проходить выборы, если закон примут окончательно, передает ТСН.

По его словам, человек в своем избирательном округе должен выбрать партию, за которую он будет голосовать. Партия перед выборами должна обнародовать список кандидатов в Верховную Раду и распределить их равномерно на 27 региональных избирательных округов. Кандидатов в каждом округе должно быть максимум 17 и не меньше пяти.

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Избрав партию, избиратель должен еще поставить галочку напротив кандидата, которого считает достойным. Таким образом, именно избиратель формирует рейтинг кандидатов, которые в итоге попадут в парламент.

"Купить место в избирательном списке невозможно, потому что не партийное руководство, не съезд и не лидер партии определяет, где будет кандидат в списке, а избиратель. Он приходит на участок и своим голосом определяет поддержку того или иного кандидата и передвигает его на верх списка", - сказал Емец.

"Открытые избирательные списки, убирается мажоритарка, соответственно, убирается возможность покупать избирателей гречкой, лавочками и прочим", - добавляет депутат.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс, представленный председателем парламента Андреем Парубием и депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем.

За поддержку законопроекта №3112-1 проголосовали 226 (при необходимых минимум 226 - УНИАН) из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.