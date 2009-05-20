Регионалы требуют от НБУ отменить запрет на выдачу депозитов в 15 банках

Партия регионов требует от Национального банка Украины отменить мораторий на выдачу депозитов в банках, в которых была введена временная администрация.

От этом заявил член фракции Партии регионов в Верховной Раде, председатель парламентского комитета по финансам и банковской деятельности, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

Н.АЗАРОВ прокомментировал решение НБУ по поводу отмены моратория на досрочную выдачу депозитов. По мнению политика, мораторий подорвал доверие украинцев к банковской системе, и восстановить его будет довольно сложно.

«Партия регионов требует также отмены моратория на выдачу депозитов в банках, в которых введена временная администрация. Необходимо, чтобы был немедленно решен вопрос обеспечения этих банков средствами...», - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что мораторий – это радикальная мера, и ее можно использовать в самых крайних случаях и на краткосрочный период.

Народный депутат сообщил о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, которым предусматривается отмена моратория на выдачу депозитов в банках, в которых введена временная администрация, как нормы, противоречащей Конституции и Гражданскому кодексу в части права человека на владение и пользование своим имуществом, в том числе и банковскими вкладами.

Как сообщал УНИАН, с 12 мая Национальный банк Украины отменил нормы своего декабрьского постановления, которые де-факто устанавливали мораторий на досрочную выдачу депозитов.

На сегодня временная администрация НБУ работает в 15 комбанках.