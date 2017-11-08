Израиль упростил правила для беженцев из Украины

Государство Израиль упростило порядок рассмотрения обращений граждан Украины на получение статуса беженца. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

«17 октября 2017 года вступили в силу изменения в нормативно-правовых актах Израиля, регулирующих процедуру рассмотрения МВД обращений граждан Украины на получение статуса беженца. Указанные изменения предусматривают ускоренный процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца при условии, что такие ходатайства подаются гражданами иностранных государств, которые по решению Службы народонаселения и иммиграции МВД Израиля признаны безопасными для их возвращения в эти страны», - заявляют украинские дипломаты.

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«По результатам оценки текущей ситуации в Украине специалистами МВД и МИД Израиля принято решение об отнесении Украины к перечню стран, в которых безопасно возвращать граждан, которым отказано в предоставлении политического убежища в Государстве Израиль», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой порядок рассмотрения обращений о предоставлении статуса беженцев может также применяться при рассмотрении израильским МВД ходатайств граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях.

«Введение нового порядка рассмотрения обращений граждан Украины о предоставлении статуса беженца в Государстве Израиль рассматривается израильской стороной как оперативное мероприятие, имеющее целью ограничить возможности недобросовестного использования механизма легального трудоустройства на территории страны, предусмотренного положениями израильского законодательства в сфере беженцев», - пояснили дипломаты.

Как сообщал УНИАН ранее, в Израиле из 13 тысяч украинцев половина находится незаконно.