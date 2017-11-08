Венгрия блокирует эффективное развитие дальнейших встреч между Украиной и НАТО - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены позицией Венгрии, которая блокирует заседание Комиссии Украина-НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она сообщила сегодня украинским журналистам в штаб-квартире НАТО по завершении ряда встреч с представителями альянса

Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что союзники «будут разговаривать с Будапештом, используя объективные аргументы».

«Украина обеспокоена ультимативным поведением Венгрии, которое она демонстрирует в рамках своего недовольства языковой статьей закона об образовании. Наши попытки диалога разбиваются о неготовность со стороны венгерской стороны. И мы видим серьезную обеспокоенность в НАТО о том, что один из членов альянса блокирует эффективное развитие дальнейших и запланированных встреч между Украиной и НАТО, и это воспринимается очень негативно, как неприемлемое поведение, и есть заинтересованность в том, чтобы решить этот вопрос на двустороннем уровне между государствами. Мы видим, что наших инициатив недостаточно, и поэтому мы рассчитываем на то, что наши партнеры будут разговаривать с Венгрией с точки зрения объективных аргументов», - отметила она.

Вице - премьер заметила, что и ранее в НАТО находили решение и более сложных проблем.

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«Мы просим партнеров напрямую разговаривать с венгерскими руководителями», - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Венгрия заявила, что выступает против проведения 6 декабря 2017 в Брюсселе заседания Комиссии Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО).

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Венгрия до начала сентября была среди тех, кто «наиболее громко и наиболее активно» за это выступал, но после принятия образовательного закона в Украине чувствует себя так, будто «получила удар в спину».

По словам Сийярто, его страна и сейчас продолжала бы этот же курс, «но может предоставить такую поддержку только тем государствам, чьи решения и поведение заслуживают этого».

При этом он подчеркнул, что Будапешт готов к консультациям, но не может принять положение, когда, по утверждению Сийярто, закон отнимает уже предварительно полученные права нацменьшинств.

Он обратил внимание на то, что Венгрию также беспокоит настрой депутатов Верховной Рады Украины рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве.

Сийярто предупредил, что Венгрия будет предпринимать эти дипломатические шаги до тех пор, пока закарпатские венгры не признают, что культурно-образовательная ситуация не урегулирована для них должным образом.

Он добавил, что в настоящее время нет возможности как-то обойти венгерское вето, поскольку созыв комиссии НАТО-Украина требует единогласного голосования.