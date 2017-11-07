В МИД обсудили проблему наемников из Сербии на Донбассе и контактов ее представителей с Крымом

В Министерстве иностранных дел Украины выражают надежду, что Сербия будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

Как сообщила пресс-служба МИД, сегодня министр иностранных дел Павел Климкин провел консультации с послом Украины в Сербии Александром Александровичем по актуальным вопросам взаимоотношений с Сербией.

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Отмечается, что кроме обсуждения тематики украинско-сербских отношений, ключевое внимание консультаций было сосредоточено на вопросе сербских наемников, воюющих на Донбассе в составе российско-террористических войск, и необходимости соблюдения Сербией своих международно-правовых обязательств в сфере борьбы с терроризмом.

В МИД отмечают, что также значительное беспокойство вызывают незаконные контакты представителей Сербии с оккупированным Крымом, и выражают надежду, что сербская сторона полностью будет придерживаться декларируемого ею принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Климкин и Александрович согласовали план дальнейших действий на двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе по взаимодействию с европейскими партнерами Украины.

Как сообщал УНИАН, по итогам консультаций Климкина и Александровича было решено, что Украина обратится к европейским партнерам относительно участия сербских наемников на стороне контролируемых Россией боевиков в конфликте на Донбассе.

3 ноября Климкин вызвал Александровича на консультации относительно соблюдения международного права.

Александрович в интервью сербскому изданию Balkan Insight заявил, что РФ использует Сербию, чтобы разжечь войну на Балканах и уничтожить Европу. Также посол отметил, что сербская власть не принимает никаких мер, чтобы пресечь участие своих граждан в военных действиях на востоке Украины, тогда как РФ "использует Сербию" в боевых действиях в других странах.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обвинил Александровича в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях из-за его заявлений об отсутствии реакции сербской власти на участие ее граждан в войне на Донбассе на стороне контролируемых Россией боевиков.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что на временно оккупированной территории Луганской области с начала войны на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.