В НАТО назвали условия возобновления сотрудничества с Россией

В Организации Североатлантического договора напомнили, что позиция НАТО в отношении России остается неизменной: Альянс возобновит практическое сотрудничество с Москвой только после выстраивания ею отношений с Украиной в соответствии с международным правом.

Об этом помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии, посол Такан Ильдем (Tacan Ildem) заявил сегодня в Брюсселе на конференции Всемирного конгресса Украины, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Несмотря на разногласия с Россией, в идеале, мы хотели бы иметь конструктивные отношения тогда, когда ее действия сделают это возможным. Природа отношений Альянса с Россией будет определена четкими конструктивными изменениями в действиях России, которые будут демонстрировать соответствие международному законодательству и международным обязательствам, и ответственность России, включительно в отношении Украины. До этого времени мы не вернемся к ведению дел, как это делалось раньше, до этого времени все гражданское и военное практическое сотрудничество с Россией будет оставаться приостановленным", - сказал он.

Как известно, НАТО прекратил практическое сотрудничество с РФ в апреля 2014 года после аннексии Россией Крыма и Севастополя. Вместе с тем Альянс оставил открытыми дипломатические каналы, в частности, время от времени проводятся заседания Совета НАТО-Россия.

Помощник генсека напомнил, что последнее такое заседание состоялось 27 октября.

"Как недавно мы подтвердили на заседании Совета НАТО-Россия, мы и Россия имеем разногласия по поводу кризиса внутри и вокруг Украины. Но Совет НАТО-Россия предоставляет возможности объяснить нашу позицию", - сказал Ильдем.

При этом представитель НАТО выразил убеждение, что "лучшим ответом агрессивным действиям России есть свободная, единая и сильная Украина".