О чем свидетельствует назначение Ульянченко?

Назначение Веры УЛЬЯНЧЕНКО на должность главы Секретариата Президента свидетельствует, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО начал реализовывать “стратегию своего политического выживания”.

Такое мнение сегодня корреспонденту УНИАН высказал заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Он заметил, что Президент не рискнул вовлечь в свою команду новых людей. «Судя по всему, В.ЮЩЕНКО будет реализовывать стратегию политического выживания, и максимально объединять в одно целое остатки собственного ресурса», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что под ресурсом В.ЮЩЕНКО он имеет в виду ресурсы «Нашей Украины», административный ресурс – глав облгосадминистраций и собственно структуры Секретариата Президента.

Н.ТОМЕНКО отметил, что назначение В.УЛЬЯНЧЕНКО председателем совета партии «Наша Украина» и главой Секретариата Президента свидетельствует, что у В.ЮЩЕНКО на сегодня ограничен круг людей, которым он доверяет.

«Потому Президент не может претендовать на другие политические стратегии, кроме стратегии выживания», - сказал он.

Программой-минимум, по словам Н.ТОМЕНКО, является получение собственной фракции в парламенте, которая могла бы защитить Президента после избрания нового главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, В.ЮЩЕНКО назначил главой Секретариата Президента Веру УЛЬЯНЧЕНКО, которая занимала должность председателя Киевской областной государственной администрации.