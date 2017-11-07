Брускетты с семгой, тигровые креветки и осетрина: опубликованы свежие фото меню Верховной Рады

Меню народных избранников продолжает радовать своим разнообразием и относительно невысокими ценами. Фото свежих ценников в столовой Верховной Рады опубликовало издание "Апостроф".

Отметим, что два разных меню в парламентской столовой висят потому, что блюда готовят две разные кухни.

В частности, брускетта с семгой стоит 40,60 грн, бутерброд с семгой – 37,03 грн, жареные креветки с помидорами черри – 146,23 грн, осетр заливной – 111,10 грн, филе семги слабосоленой – 133 грн, утиная грудка с клюквенным соусом 128,56 грн.

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Меню в столовой Рады состоит из первых и вторых блюд, закусок, гарниров, напитков и десертов. В целом, цены в данном заведении для Киева сравнительно невысокие.

Как сообщал УНИАН, недавно обеды в столовой Рады подорожали: тигровые креветки продают по 146 гривень, а осетрину - по 285. Знаменитая котлета по-киевски подорожала почти в два раза - с 22,29 до 39,21 гривни.