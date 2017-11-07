От России до Испании: журналисты выяснили, где скрываются и как живут опальные чиновники времен Януковича

Первого экстрадированного руководителя времен Януковича Владислава Каськива вернули из Панамы в Украину. Однако, где скрываются другие опальные бывшие чиновники? Это выяснили журналисты в сюжете программы «Гроши».

Следовательно, самой популярной страной среди политиков-беглецов является Россия. Есть даже определенный запрограммированный маршрут от Ростова – в Москву. В пригороде российской столицы живет Виктор Янукович.

Читайте такжеКаськив сам заплатил за себя залог - адвокат

Друг президента-беглеца Николай Азаров в изгнании организовал некий «комитет спасения Украины» и поддерживает статус самого медийного беглеца.

Виталий Захарчнко теперь проповедует свои майдановские истории в собственных книгах. В РФ он работает в комитетах госдумы.

Следовательно, в России скрываются - Пшонка, Курченко, Клименко, Арбузов и другие.

В Израиль сбежал Эдуард Ставицкий, в Испанию – Юрий Колобов. Все они в розыске в Украине, но не скрывают планов вернуться.