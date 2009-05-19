Тимошенко с Кабмином в четверг переедет в Украинский дом

В четверг, 21 мая, в 10.00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится расширенное заседание Кабинета министров по вопросам рассмотрения и утверждения антикризисных мер, направленных на поддержку и развитие предпринимательства.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Заседание Кабмина состоится в Украинском Доме (ул. Крещатик, 2).