Рада опять завалила госпрограмму приватизации

Верховная Рада Украины отказалась принять Государственную программу приватизации на 2008-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта документа в третьем чтении проголосовали лишь 212 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Основными приоритетами проведения приватизации в 2008-2012 годах определялись оптимизация структуры государственной собственности в производственной сфере; привлечение к приватизации покупателей, имеющих долгосрочные интересы в развитии предприятий; повышение доверия покупателей к процессу приватизации и тому подобное.

В процесс приватизации в 2008-2012 годах предусматривалось включить, в первую очередь, те объекты, дальнейшее пребывание которых в государственной собственности является неэффективным и требует значительных дополнительных государственных расходов на содержание, на развитие производства, а именно: убыточные предприятия с целью проведения финансового оздоровления; мелкие пакеты акций, которые не обеспечивают осуществления государством решающего влияния на деятельность таких обществ; объекты незавершенного строительства, которые не могут быть достроены за счет государственных средств; отдельно определенные объекты, которые находятся на балансах предприятий и дальнейшее пребывание которых в государственной собственности нецелесообразно.

Проектом программы предлагалось ввести планирование процесса приватизации, упорядочить процесс формирования прогнозируемых заданий и определения объектов, приватизацию которых планируется начать.