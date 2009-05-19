Указ об увольнении Балоги обнародован
12:26, 19 мая 2009Политика
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Оснований не указывают
Обнародован указ об освобождении Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента Украины.
Текст указа от 19 мая размещен на официальном сайте главы государства.
В то же время, в документе не указано никаких оснований для такого решения.
Как известно, 16 мая В.БАЛОГА заявил о том, что написал заявление об освобождении от должности.
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