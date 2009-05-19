Ющенко и Балога помирились?

История с отставкой главы Секретариата Президента Виктора Балоги вчера получила неожиданное продолжение. Ближе к концу дня сразу несколько источников "Коммерсант-Украина" в Секретариате Президента заявили, что ситуация кардинально изменилась. "Еще рано говорить об отставке. Похоже, все останется так, как было раньше",– сказал один из собеседников издания. А уже вечером заместитель главы СП Игорь Пукшин, курирующий юридическое направление, заявил об отсутствии формальных причин для увольнения господина Балоги с формулировкой "по собственному желанию": "Для меня, как для юриста, фактом являются не слухи, а подписанный указ Президента. А на сегодня отсутствует не только проект такого указа, нет даже зарегистрированного заявления (об отставке)". "Конфликт исчерпан. Они (Виктор Ющенко и Виктор Балога) помирились",– подытожил один из сотрудников СП.

Впрочем, высока вероятность того, что сегодня позиция Виктора Ющенко вновь изменится. Дело в том, что сам Виктор Балога вчера поздно вечером подтвердил изданию свое намерение уйти из СП, сделав еще более решительное заявление, чем в первый раз.

– 12 мая я собственноручно подписал заявление об отставке и официально подал его в Секретариат,– сказал глава Секретариата Президента, выразив уверенность в том, что этот документ зарегистрирован в СП.– Я готов встретиться с Президентом, чтобы окончательно выяснить все обстоятельства и позиции – его и свою. Кроме того, я готовлюсь публично выйти со своей позицией, чтобы и общество и медиа поняли причины и мотивы моего поступка. Я решительно настроен уйти с этой должности.