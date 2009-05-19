Ющенко принял отставку Балоги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял отставку Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента.

Как сказал он в интервью газете «Дело» (от 19 мая), “я ее (отставку) принял и считаю, что здесь нужно пойти навстречу. Опять же - я не вижу здесь трагедии. Есть назревшая перезарядка власти. Впереди избирательная кампания, и очевидно, часть общества хотела бы увидеть других людей, другую тактику, другие отношения. Я думаю, что это хороший способ усовершенствоваться, а не возвращать вместо этого председателя все время назад, занимаясь критиканством, выяснением отношений и обвинениями. Давайте, экономя время, выигрывать завтрашний день. Следовательно, я думаю, что здесь все закономерно, а не неожиданно”.

На вопрос, будет ли заниматься В.БАЛОГА предвыборной кампанией В.ЮЩЕНКО, Президент ответил, что проводит консультации по этому поводу. “Поставленный вами вопрос до сих пор не обсужден с Виктором БАЛОГОЙ. Я думаю, что он самодостаточный человек и будет заниматься тем, что ему по душе. Или же он будет помогать в организации избирательной кампании - здесь двери открыты. Если же он будет заниматься другой деятельностью - это его право. У нас по этому поводу еще не было разговора”, - сказал Президент.

Также В.ЮЩЕНКО на вопрос о преемнике В.БАЛОГИ в должности главы Секретариата ответил: “Поверьте, это не так интересно. Мы говорим о техническом аппарате Президента, который занимается обеспечением работы главы государства. Я честно скажу, что рассматриваю несколько кандидатур. Но я не делал бы отдельную «фишку» вокруг этого. Нужен человек, который в состоянии обеспечить ритмичную работу аппарата Президента. Ведь возглавлять Секретариат - рутинная ежедневная работа по 16-18 часов”.