Ющенко оценил заслуги посла США орденом ІІІ степени

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу США Вильяму ТЕЙЛОРУ, который завершает дипломатическую миссию в Украине, орден «За заслуги» ІІІ степени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, этой наградой В.ЮЩЕНКО отметил личный вклад В.ТЕЙЛОРА в развитие украинско-американских отношений.

«Хотел бы поблагодарить за ту работу, которую вы проделали за время своей каденции для развития наших двусторонних связей», – сказал во время встречи В.ЮЩЕНКО.

Глава государства указал на активизацию отношений и осуществление совместных взаимовыгодных проектов, которые способствовали сближению Украины и США.