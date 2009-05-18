Ющенко оценил заслуги посла США орденом ІІІ степени
16:49, 18 мая 2009Политика
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...и поблагодарил за работу
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу США Вильяму ТЕЙЛОРУ, который завершает дипломатическую миссию в Украине, орден «За заслуги» ІІІ степени.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, этой наградой В.ЮЩЕНКО отметил личный вклад В.ТЕЙЛОРА в развитие украинско-американских отношений.
«Хотел бы поблагодарить за ту работу, которую вы проделали за время своей каденции для развития наших двусторонних связей», – сказал во время встречи В.ЮЩЕНКО.
Глава государства указал на активизацию отношений и осуществление совместных взаимовыгодных проектов, которые способствовали сближению Украины и США.
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