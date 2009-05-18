В ВР придумали еще одну дату президентских выборов

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о назначении выборов Президента Украины на 22 ноября.

Соответствующий проект постановления зарегистрировал народный депутат от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ.

Как известно, ранее по предложению Г.МОСКАЛЯ парламент принял решение о назначении президентских выборов на 25 октября 2009 года, однако решением от 12 мая Конституционный Суд признал это постановление неконституционным.