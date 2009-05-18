В ВР придумали еще одну дату президентских выборов
15:41, 18 мая 2009Политика
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Идея принадлежит Москалю
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о назначении выборов Президента Украины на 22 ноября.
Соответствующий проект постановления зарегистрировал народный депутат от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ.
Как известно, ранее по предложению Г.МОСКАЛЯ парламент принял решение о назначении президентских выборов на 25 октября 2009 года, однако решением от 12 мая Конституционный Суд признал это постановление неконституционным.
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