2018-й год станет годом строительства дорог в Запорожской области - глава ОГА Брыль

Следующий год в Запорожской области будет объявлен годом строительства дорог. Об этом заявил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль во время совещания по подготовке дорожных служб к зиме в филиале «Запорожская ДЭД» ГП «Запорожский облавтодор».

Руководитель региона сообщил, что до конца текущего года все запланированные ремонтные работы на дорогах общего пользования Запорожской области планируется выполнить в полном объеме в пределах доведенного финансирования. Всего на дороге Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь уже выполнено работ на сумму более 70 млн грн.

По словам Константина Брыля, 2018-й год в области станет годом строительства дорог, и власти региона сделали все необходимое, чтобы ремонтные работы начались с наступлением благоприятных погодных условий.

«В текущем году проведены все тендерные процедуры. И последние договоры мы заключаем 10 ноября. Эти работы запланированы в проекте бюджета на 2018 год. После выделения средств они будут начаты. Условия договора предусматривают предоплату в 30% и, если мы профинансируем эти выплаты зимой, дороги начнут строить сразу с наступлением благоприятных погодных условий. Так что 2018-й мы объявим годом строительства дорог», - заявил Константин Брыль.