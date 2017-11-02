Житомирский облсовет утвердил антикоррупционную программу на 2017-2018 годы

Житомирский облсовет во время сессии 2 ноября 2017 года утвердил областную антикоррупционную программу на 2017-2018 годы. Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня проголосовали большинство депутатов Житомирского областного совета.

В решении сессии указано, что программа направлена на предотвращение и противодействие коррупции, выявление коррупционных рисков, которые могут возникать в работе областного совета.

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Так, в рамках выполнения этой программы, должностные лица и депутаты облсовета должны будут декларировать имущество, доходы и расходы, а также будут приниматься меры для избежания конфликта интересов.

Кроме этого, Житомирский областной совет должен создать четкую систему отбора кадров и обеспечить прозрачность своей деятельности.

Также в области усилят контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства, а в отношении коррупционеров, среди прочего, будут проводить служебные расследования.