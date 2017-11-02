Порошенко анонсирует "чрезвычайно приятные новости" об отмене виз с новыми странами

12:11, 02 ноября 2017
Политика
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Он отметил, что по его поручению Министерство иностранных дел продолжает работу в этом направлении.

фото УНИАН

Президент Петр Порошенко заявляет, что в течение нескольких месяцев будут «чрезвычайно приятные новости» по отмене виз с новыми странами.

Читайте такжеКатар упростил визовый режим для украинцевОб этом глава государства сообщил в видеокомментарии, размещенном в Facebook.

Порошенко отметил, что уже в декабре украинцы смогут совершать поездки в Объединенные Арабские Эмираты на безвизовых условиях.

«Я хочу подчеркнуть, что мы на этом не остановимся. По моему поручению Министерство иностранных дел продолжает эту чрезвычайно важную работу, и уже в течение нескольких месяцев вы увидите еще очень приятные новости по этому поводу», - подчеркнул президент.

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