Порошенко анонсирует "чрезвычайно приятные новости" об отмене виз с новыми странами
12:11, 02 ноября 2017Политика
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Он отметил, что по его поручению Министерство иностранных дел продолжает работу в этом направлении.
Порошенко достиг договоренности о безвіз из ОАЭ \ фото УНИАН
Президент Петр Порошенко заявляет, что в течение нескольких месяцев будут «чрезвычайно приятные новости» по отмене виз с новыми странами.
Читайте такжеКатар упростил визовый режим для украинцевОб этом глава государства сообщил в видеокомментарии, размещенном в Facebook.
Порошенко отметил, что уже в декабре украинцы смогут совершать поездки в Объединенные Арабские Эмираты на безвизовых условиях.
«Я хочу подчеркнуть, что мы на этом не остановимся. По моему поручению Министерство иностранных дел продолжает эту чрезвычайно важную работу, и уже в течение нескольких месяцев вы увидите еще очень приятные новости по этому поводу», - подчеркнул президент.
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