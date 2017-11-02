Порошенко заявил, что договорился о безвизе с ОАЭ

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Объединенные Арабские Эмираты договорился о безвизовом режиме Украины с ОАЭ.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

По его словам, соответствующий меморандум был подписан по итогам переговоров Порошенко с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль-Мактумом.

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«Это хорошая новость для украинских туристов. Только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев», - отметил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина готова работать с Канадой в вопросе безвизового режима для своих граждан.

"Мы сейчас готовы работать с Канадой в плане достижения безвизового режима для украинских граждан", - сказал Порошенко на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Торонто.