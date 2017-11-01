В Раде просят СБУ проверить судей, причастных к осуждению пограничника за выполнение приказа в 2014 году

Народный депутат Ирина Фриз обратилась к Службе безопасности Украины с требованием провести проверку судей Приморского суда Мариуполя на признаки поддержки сепаратизма. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В частности, речь идет о судьях Марианне Дзюбе, Натали Курбановой и Дмитрие Пантелееве, которые имели отношение к делу военнослужащего 79 пограничного отряда Черноморского регионального управления ГПСУ Сергея Колмогорова. Он в сентябре 2014 года, выполняя приказ, применил оружие для остановки автомобиля, вследствие чего погиб пассажир автомобиля.

Фриз напомнила, что 15 ноября прошлого года Приморский райсуд Мариуполя объявил приговор Колмогорову, признающий его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на 3 года, и лишением воинского звания "старший солдат".

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"Тем временем водитель машины, который не выполнил законное распоряжение представителя ГПСУ, во время активных боевых действий и меры, направленные на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины, выехал в Российскую Федерацию", - рассказала Фриз.

По словам нардепа, решение суда, принятое в том числе председателем этого судебного учреждения, выглядит заангажированным и таким, что грубо игнорирует обстоятельства дела, несет угрозу национальной безопасности государства и может использоваться в интересах страны-агрессора и террористических организаций.

"Представители правоохранительных органов г.Мариуполь сообщили мне о том, что оправдательные решения Приморского суда лиц, которые подозреваются или обвиняются в сепаратизме и действиях на стороне террористических организаций, имеют системный характер", - рассказала Фриз.

По ее убеждению, ситуация требует не только пересмотра дела Колмогорова и оправдания военнослужащего, но и внимательного изучения судей, принимавших решения в суде первой инстанции и при рассмотрении апелляции на связи с террористическими организациями и лицами, которые находятся на оккупированных территориях, их поддержку сепаратизма и страны-агрессора.

"В связи с тем обращаюсь к Службе безопасности Украины с требованием тщательной проверки судей, которые имели отношение к рассмотрению дела Колмогорова: Дзюбы Марианны Викторовны, Курбановой Натальи Николаевны, Пантелеева Дмитрия Геннадиевича", - написала Фриз.

Также нардеп просит проанализировать все решения этого суда с начала боевых действий на Донбассе на признаки поддержки сепаратизма.