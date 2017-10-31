ГПУ расследует два дела, в которых фигурирует Манафорт

В Генпрокуратуре рассказали, что расследуют дела, в которых фигурирует Пол Манафорт. Об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в комментарии Громадському радио.

Он отметил, что расследование относительно отмывания Манафортом средств, заработанных в Украине во времена правления Януковича вписывается в два производства.

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"Оно укладывается в рамки тех расследований, которые мы осуществляем. Первое касается растраты средств Министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины" относительно ее незаконного ареста. Второе - в части материалов по черной бухгалтерии. Эти дела мы расследуем", - отметил Горбатюк.

Как сообщал УНИАН ранее, в результате работы по Украине, Пол Манафорт и его партнер Ричард Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода. Эти деньги они незаконно использовали для приобретения предметов роскоши для себя и своей семьи, недвижимости на миллионы долларов, товаров и услуг, и финансирование других расходов.

Манафорт скрывал источник происхождения денег от Министерства финансов США, Министерства юстиции США и других, а также предоставлял ложную информацию банкам. Для того, чтобы скрыть эти выплаты от властей США, с 2006 по 2016 годы, Манафорт и Гейтс отмывали средства используя ряд американских и иностранных компаний, партнерств и скрытые банковские счета, в частности, на Кипре. В то же время, они неоднократно информировали своих налоговых бухгалтеров об отсутствии у них зарубежных счетов, пытаясь скрыть доходы от налоговой службы США.