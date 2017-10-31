Полиция Киевской области разыскивает расстрелявших авто с Окуевой и Осмаевым

Полиция Киевской области принимает меры по розыску лиц, которые на автодороге расстреляли автомобиль с добровольцами АТО Аминой Окуевой и ее мужем Осмаевым. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Читайте такжеГлавное государство-террорист в мире - это Россия: цитаты Амины Окуевой, которую убили под КиевомОтмечается, что 30 октября в 20.00 по спецлинии 102 полиции Киевской области поступило сообщение о том, что неизвестные лица из кустов на автодороге неподалёку от железнодорожной станции Глеваха Васильковского района расстреляли автомобиль.

На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

На территории столичной области и в соседних регионах введен оперативный план «Сирена», продолжаются меры по розыску и задержанию вооруженных преступников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работало руководство Национальной полиции Украины и полиции Киевской области.

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область),в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен.