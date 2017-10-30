Подкуп избирателей и незаконное использование бюллетеней: во время выборов в ОТГ полиция открыла 10 дел

Во время голосования на выборах в объединенных территориальных громадах, которые произошли вчера в Украине, полиция открыла 10 уголовных производств, из них 4 - по факту подкупа избирателей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции, всего в рамках этого избирательного процесса в полицию поступило 207 сообщений, из которых 136 - в день проведения выборов.

Отмечается, что подавляющее большинство сообщений было связано с нарушением ведения предвыборной агитации и подкупом избирателей. По каждому из этих фактов полицией проводится детальная проверка.

«Данные о 10 фактах из общего количества сообщений внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований. Из них четыре - по фактам подкупа избирателей, еще по 2 - по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества. Кроме того, зафиксировано по одному факту причинения легких телесных повреждений и препятствования законной профессиональной деятельности журналиста», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с проведением местных выборов полиция работала в усиленном режиме. Безопасность избирателей обеспечивали более 4000 полицейских.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Украине в 201 объединенной территориальной громаде проходили первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 ноября включительно.

Результаты же выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее, чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 ноября включительно.

Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 ноября включительно.