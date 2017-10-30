Выборы в ОТГ: "Опора" назвала имена первых победителей
На Закарпатье стали известны имена первых 20 победителей на местных выборах в ОТГ.
По предварительным данным параллельного подсчета наблюдателей "Опоры", на Закарпатье стали известны имена первых 20 победителей на местных выборах в ОТГ. Об этом сообщается на сайте организации.
“Победу на должность главы Баранинского ОТГ одержал действующий председатель Баранинского сельского совета, самовыдвиженец Юрий Марусяк, который получил 2 871 голосов избирателей на девяти участках”, - отмечают наблюдатели. По данным "Опоры", первые результаты голосования с участков начали поступать после 22.00.
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Согласно параллельному подсчету "Опора", победу на округах от сел одержали следующие кандидаты в депутаты:
с. Баранинцы – Василий Джуган, Евгений Пожо, Светлана Хома, Валерий Шалаха, Мирослав Лукач, Николай Славич;
с. Холмець – Олег Голуб, Арсен-Давид Курта, Федор Ибрехси;
с. Стрипа – Владислав Дранчак;
с. Барвинок – Сергей Гарновди, Дмитрий Юрочка;
с. Підгорб – Анатолий Голош, Петр Ткачук;
с. Длинное Поле – Виктор Керечин, Сергей Товт;
с. Цыгановке – Василий Комар;
с. Ярок – М.Гринчук, В.Гливка
По состоянию на 02:00 30 октября информация о победителях в селе Большие Лазы уточняется.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области зафиксированы факты подкупа избирателей продуктами питания.