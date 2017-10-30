На Волыни на нескольких участках выборы проходили при свечах

В Волынской области на отдельных участках Копачевской громады, в Рожищенском районе, из-за отсутствия электроэнергии выборы в объединенные территориальные громады проходили при свечах. Об этом сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Екатерина Шарпата.

По ее словам, сегодня свет на двух участках Копачевской громады исчез еще после обеда и к вечеру так и не появился, поэтому выборы проходили при свечах.

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«В течение дня наблюдатели зафиксировали ряд нарушений: давление на наблюдателя ОПОРЫ, нехватка ящиков и кабинок для голосования, присутствие неизвестных лиц, недопущение кандидата на участок», - отметила координатор.

По данным Шарпатой, в селе Галиновка (Овадновская сельская громада) на участок № 070017 массово приходили избиратели без паспортов и просили выдать им бюллетени. Участковая избирательная комиссия приняла неформальное решение выдавать бюллетени таким избирателям.

«Кроме того, УИК опросила наблюдателей, не против ли они того, что комиссия будет выдавать избирателям бюллетени без предъявления ими документа, удостоверяющего личность. Все присутствующие наблюдатели, кроме официального наблюдателя от ВОО «Гражданская сеть ОПОРА», также не увидели в этом никакого нарушения, - сообщила координатор.

Сегодня, 29 октября, первые местные выборы состоялись в 19 ОТГ в 12 районах Волынской области: Владимир-Волынском, Иваничевском, Киверцовском, Луцком, Любешовском, Любомльском, Маневичском, Ратновском, Рожищенском, Старовижевском, Турийском и Гороховском. Работало 19 территориальных избирательных комиссий (1 городская, 7 поселковых, 11 сельских) и 204 участковые избирательные комиссии.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов проходили в 201 объединенной территориальной громаде.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 ноября включительно. Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 ноября включительно.