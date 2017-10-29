В Одесской области зафиксированы факты подкупа избирателей продуктами питания

В Одесской области полиция начала расследование по фактам подкупа избирателей и агитации во время выборов в объединенные территориальные громады. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в ходе предвыборной агитации в Килийском районе зафиксированы факты прямой агитации за действующего мэра и подкупа избирателей продуктами питания.

Кроме того, в Белгород-Днестровском районе зафиксировано несколько обращений в полицию по осуществлению прямой агитации избирателей. В частности, некие мужчины передавали неправомерную выгоду жителям одной из улиц и в магазине села Шабо за отдачу их голоса в пользу одного из депутатов.

«Правонарушители требовали предоставить паспорт избирателей и предупреждали граждан, что они должны сфотографировать бюллетень для отчета», - рассказали в главке. По данным фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что все зарегистрированные факты будут проверены правоохранительными органами.

Также сегодня в дежурную часть Подольского отдела полиции поступило 9 анонимных сообщений о том, что неизвестные лица подкупают избирателей, в Беляевский отдел полиции - 2 сообщения о возможном подвозе граждан на избирательные участки и о подкупе избирателей.

В указанные населенные пункты были направлены группы быстрого реагирования патрульной полиции и следственно-оперативные группы для проверки указанной информации, однако, как утверждают в полиции, ни одна из них не подтвердилась.

Также возле избирательных участков в Подольском районе неизвестные порезали шины автомобилей трех местных жителей. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По данным Одесской областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» (КИУ), нарушения зафиксированы в Вилковской и Шабской громадах. В частности, на избирательном участке № 510423 (город Вилково) голосование проходило сразу по нескольким избирательным округам по выборам депутатов городского совета. Члены участковой избирательной комиссии (УИК) выдали избирателям бюллетени не по тому округу, где они зарегистрированы и имеют право голоса. Поэтому избирателям пришлось обращаться к председателю УИК с требованием замены бюллетеня в округе, где они имеют право голосовать, в результате чего на участке образовались очереди.

Также подобные случаи нарушения выдачи избирательного бюллетеня зафиксированы в Шабской общине. В областном КИУ отметили, что самая высокая явка избирателей отмечена в Куяльницкий общине – более 60%, немногим ниже - в Лиманской, Маяковской и Шабской общинах.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области на выборах в ОТГ кандидатами в депутаты сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов зарегистрировались 1432 человека.