Под Радой собрались около 400 митингующих и 700 правоохранителей - МВД

В Киеве сегодня возле здания Верховной Рады Украины, где расположен палаточный городок митингующих, собралось около 400 человек. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в социальной сети Facebook.

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«Сегодня возле здания парламента собралось самое большое за последнюю неделю количество людей: сейчас там находится около 400 человек», - говорится в сообщении.

За порядком следят около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. «Чтобы обеспечить безопасность участников акции и на должном уровне поддерживать правопорядок полицейские и нацгвардейцы усилили патрулирование до завершения мероприятия», - отметили в ведомстве.

«Правоохранители надеются на то, что и организаторы акции, и ее участники будут соблюдать общепринятые правила поведения и не будут нарушать закон. Полицейские, в свою очередь, будут делать все, чтобы предотвратить возможные провокации и пресечь правонарушение», - заверили в МВД.

Как сообщал УНИАН, 17 октября под Верховной Радой началась акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Активисты установили палаточный городок, в том числе и на проезжей части ул. Грушевского. Несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», « Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.