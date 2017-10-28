Волкер считает, что резолюция ООН о размещении миротворцев на Донбассе может быть подготовлена до конца года - депутат

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что резолюция ООН о размещении миротворческой миссии на Донбассе может быть подготовлена до конца текущего года.

Об этом народный депутат Андрей Тетерук (фракция «Народный фронт») написал в Facebook после встречи парламентариев с Волкером.

Тетерук отметил, что на сегодняшней встрече спецпредставитель США сообщил о ходе переговоров с РФ по урегулированию ситуации как на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так и ответил на вопросы относительно аннексированного Крыма.

«Нельзя раскрывать детали, но сосредоточусь на самом важном, что будет интересно всем. Во-первых, когда бы не вернулись украинские территории (через год или пять лет), США будут помогать Украине в их возвращении, а Крым никогда не будет признан российским.

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Во-вторых, по его личному мнению, Резолюция ООН о миротворческой миссии может быть готова до конца текущего года (размещение на всей временно оккупированной территории на востоке страны).

В-третьих, Россией, которая надеялась, что Украина не будет способна вести переговоры и соблюдать свои договоренности, не сделано ничего в процессе прекращения огня и начала выполнения Минских договоренностей. Поэтому сейчас очередь России делать свои шаги», - написал Тетерук.

Также он добавил, что речь шла о том, что США продолжат оказывать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска из Украины.